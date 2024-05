Bundesliga 2023 2024 | Borussia Dortmund con la testa alla Champions - sconfitta 3-0 a Mainz

(Di sabato 11 maggio 2024) Ilcade 3-0 in trasferta a, nella 33ª, e penultima, giornata diquasi inevitabile per gli uomini di Terzic, che sono già qualificatiprossimaLeague in virtù del quinto posto nelle coppe europee la prossima stagione, e vittoria pesantissima in chiave salvezza per la squadra di Henriksen, che esce dzona calda di classifica e si issa al 15° posto con 32 punti. Succede tutto nel primo tempoMewa Arena di. I padroni di casa vanno avanti al 12? con Barreiro e la doppietta di Lee Jae-Sung (19? e 23?) mette la partita in ghiaccio. Secondo tempo in gestione per ile con poche occasioni da entrambe le parti. Nelle altre partite ...

Borussia Dortmund-Augsburg è una partita della trentaduesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 15:30: tv, formazioni e pronostici L’ufficialità della quinta squadra in Champions League anche per la Germania il prossimo anno, permette al ...

Mainz – Borussia Dortmund 3-0 highlights e gol: i gialloneri crollano dopo il successo in Champions League! – VIDEO - Mainz – borussia Dortmund 3-0 highlights e gol: i gialloneri crollano dopo il successo in Champions League! – VIDEO - Mainz - borussia Dortmund 3-0 highlights e gol: dopo il successo contro il PSG in Champions League crollano in bundesliga ...

Dortmund, in Bundesliga è un'altra cosa: il Mainz vince e inguaia l'Union - Dortmund, in bundesliga è un'altra cosa: il Mainz vince e inguaia l'Union - I prossimi finalisti della Champions League perdono 3-0 a case degli "05ers" che si rilanciano per la salvezza. Sesko salva il Lipsia ...

Bundesliga: il Mainz piega il Dortmund e vede la salvezza, Union Berlino ko - bundesliga: il Mainz piega il Dortmund e vede la salvezza, Union Berlino ko - I gialloneri perdono 3-0 in trasferta contro il Mainz, ora a +2 sui capitolini (sconfitti 3-2 in rimonta dal Colonia). Eintracht in Europa ...