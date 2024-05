Bologna - infortunio per Zirkzee | l’attaccante in lacrime

(Di sabato 11 maggio 2024) Napoli esono in campo nei minuti finali della partita del ‘Maradona’ del campionato di Serie A. La squadra di Thiago Motta è stata protagonista di una prestazione di alto livello: i rossoblu passano in vantaggio con al 9? con Ndoye, al 12? è Posch a siglare il raddoppio. Nel finalein ansia per le condizioni diha rimediato un problema al flessore della coscia sinistra ed è stato costretto al cambio. Il calciatore è uscito dal campo in. L'articolo CalcioWeb.

Un gol e un assist in casa della Roma per Joshua Zirkzee , attaccante olandese del Bologna che ha spezzato un digiuno di gol su azione di un...

