Attacchi israeliani a Rafah - 15 morti

(Di sabato 11 maggio 2024) 21.25 E' di almeno 15il bilancio di due, nel sud della Striscia di Gaza. Fonti dell' ospedale del Kuwait riferiscono che tra le vittime ci sono 4 bambini e 5 donne. I bombardamenti hanno centrato i quartieri di Al-Salam e Al-Hashasheen. In precedenza le forze israeliane avevano dato l'ordine di evacuazione alla popolazione in alcune zone di, ma Al-Hashasheen non era stato menzionato fra gli obiettivi degli. Scontri anche a Zeitun.30 miliziani e un soldato israeliano (fonte Idf).

