Atletica - Sara Fantini avvicina la fettuccia dei 73 e si conferma solida

(Di sabato 11 maggio 2024)ha lanciato il martello a 72.91 metri, ben esprimendosi sulla pedana di Lucca in occasione di una prova regionale dei campionati societari assoluti (ha gareggiato fuori classifica). La primatista italiana ha firmato un’altra prestazione convincente dopo quella di settimana scorsa a Modena (73.67 metri), continuando a convincere lungo la marcia dimento agli Europei di Roma e alle Olimpiadi di Parigi 2024. Nella serie dell’azzurra figurano anche un 71.79 e un 71.52. L’emiliana ha preceduto Rachele Mori: la Campionessa del Mondo under 20 ha chiuso con 67.92. Sempre a Lucca vanno annotate le prove di Idea Pieroni (1.86 nel salto in alto), Alessandro Moscardi (46.88 sui 400 metri) e Diego Pettorossi (10.47 con 2,1 m/s di vento a favore sui 100 metri). A Bergamo, Veronica Besana ha corso i 100 ostacoli in 13.06 (+0,9), ...

