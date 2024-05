Atletica | a Lucca Sara Fantini fa 72 91 nel lancio del martello - Troiani vicina al personale nei 400m

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 11 maggio 2024) Ottima prova di, nel meeting di. L’azzurra tocca i 72,91 neldel. Al rientro dalla trasferta in azzurro per le World Relays alle Bahamas, nei 400 metri Virginia(Cus Pro Patria Milano) chiude in 52?53 a meno di mezzo secondo dal. Cade una migliore prestazione italiana allievi. Nei 110 ostacoli con barriere assolute (106 centimetri) Kyan Escalona (Kronos Roma) corre in in 14.40 (+1.2), e batte di quasi due decimi il 14.59 di Matteo Togni realizzato il 13 maggio dell’anno scorso a Saronno. Prosegue il bel momento di Irene Siragusa. La velocista dell’Esercito si prende il successo nei 200 metri al meeting di Ibiza con 23?06 (+1.0) e torna ad avre il suo primato sulla distanza. SportFace.