Atalanta-Roma | probabili formazioni - orario e dove vedere la partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) Bergamo 11 maggio 2024 - Gioia e disperazione a livello emotivo sono come Paradiso e Inferno: facce opposte della stessa medaglia, o meglio ancora estremi dello spettro emozionale che il calcio è capace di toccare in ogni sua parte. Le semifinali di Europa League hanno portato in dote all'la sua prima finale europea in 117 anni di storia, un'impresa già da antologia per la società orobica, che ora vola sulle ali dell'entusiasmo, per una piazza in festa con la chance di potersi giocare due diverse finali per un trofeo nella stessa annata. Dall'altra invece lanon ha potuto centrare il terzo appuntamento consecutivo con l'ultimo episodio di una competizione europea. I ragazzi di De Rossi hanno sbattuto contro l'imbattibile Bayer Leverkusen, cadendo dopo aver dato battaglia fino all'ultimo, mostrando tanto orgoglio in campo, quanta ...