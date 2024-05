Ardea - trasporto sociale sospeso da un anno | anziani e disabili isolati

(Di sabato 11 maggio 2024), 11 maggio 2024 – Niente più autobus per i cittadiniad. Le persone che necessitano diper recarsi alle visite mediche nei centri sanitari del territorio si trovano in gravi difficoltà. Il servizio, infatti, è inda giugno 2023 e nulla sembra essere cambiato fin da allora. A raccontarci la situazione di disagio, vissuta in prima persona, è una cittadina diinsieme al marito, che ci spiegano tutte le difficoltà che stvivendo da quando non possono più usufruire del servizio. Ma come loro sono molti i cittadini che non riescono più a recarsi alle visite mediche, a causa dità o altre condizioni di svantaggio che non permettono loro di muoversi in autonomia, con un mezzo ...

Ardea, bimbo di 2 anni cade in un laghetto. Il piccolo è in fin di vita - ardea, bimbo di 2 anni cade in un laghetto. Il piccolo è in fin di vita - CRONACA – Tragedia ieri, nel tardo pomeriggio, ad ardea, nei pressi di un area pic nic rurale con laghetto artificiale. Un bambino di 2 anni è caduto accidentalmente nel laghetto, bevendo ...

Ardea: cade in un laghetto, grave un bimbo di due anni - ardea: cade in un laghetto, grave un bimbo di due anni - E' in pericolo di vita un bambino di 2 anni caduto in un laghetto artificiale a Marina di Tor San Lorenzo, in provincia di Roma. L’incidente è avvenuto intorno alle 19.30 di lunedì sera durante una ...

Bimbo di due anni cade in un laghetto artificiale ad Ardea: grave in ospedale - Bimbo di due anni cade in un laghetto artificiale ad ardea: grave in ospedale - Paura ad ardea. Un bimbo di due anni è caduto in un laghetto artificiale a Marina Tor San Lorenzo. E' successo ieri sera, ...