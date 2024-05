Archeologia | scoperta una struttura vicino alla piramide di Cheope

PROGETTI CULTURALI MIC: 5 MLN PER TEATRO L’AQUILA, E 2 MLN PER PARCO ARCHEOLOGICO RAMPIGNA PESCARA - PROGETTI CULTURALI MIC: 5 MLN PER TEATRO L’AQUILA, E 2 MLN PER PARCO ARCHEOLOGICO RAMPIGNA PESCARA - L’AQUILA – Il Ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, ha firmato cinque decreti riguardanti il Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”, che si articola in “Riprogrammazione delle risors ...

Castello di Montesarchio: come una fortezza longobarda si trasforma in museo - Castello di Montesarchio: come una fortezza longobarda si trasforma in museo - Scopri la trasformazione del Castello di Montesarchio, da imponente fortezza longobarda a moderno museo archeologico. Un viaggio affascinante nel cuore della storia medievale della Campania.

Museo Correale, apre al pubblico la sezione archeologica - Museo Correale, apre al pubblico la sezione archeologica - Sarà aperto al pubblico domani, sabato 11 maggio, la sezione archeologica del Museo Correale che in occasione dei suoi 100 anni di vita è stata ristrutturata. (ANSA) ...