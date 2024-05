Anticipo Serie A - Milan-Cagliari 5-1

(Di sabato 11 maggio 2024) 22.40 Il,che non vinceva da 6 gare,batte ilcon un pirotecnico 5-1. Inizio molto blando.I rossoneri ci provano con una girata da lontanissimo di Florenzi. Al 35' la gara si sblocca: il tiro di Chukwueze viene parato da Scuffett, palla a Bennacer che al volo di sinistro segna. Nella ripresa Leao, appena entrato,colpisce la traversa. Poi il portoghese si invola in contropiede e serve Pulisic, 2-0 (59).Nandez al 63' accorcia, 2-1. Ma ilsi scatena: bomba di Reijnders (74'), fuga di Leao (74') e definitivo 5-1 di Pulisic (87')

22.39 L'Inter campione torna a correre e passa 5-0 in casa del Frosinone. L'equilibrio nel 1° tempo viene spezzato dal gol di Frattesi che deposita in rete di coscia un cross di Thuram (19') Immediata reazione dei ciociari, ma sul tiro di ...

Lecce, è realtà la permanenza in serie A. Con l'Udinese festa dal primo minuto - LECCE – Ancor prima di scendere in campo contro l'Udinese il Lecce ha tagliato il traguardo della seconda permanenza consecutiva in serie A. La sconfitta del Cagliari con il Milan (5 a 1 per i ...

Doctor Who 14, Ncuti Gatwa ammette: "Non avevo capito quanto fosse imponente la serie" - Ncuti Gatwa ha svelato che inizialmente non era del tutto consapevole dell'impatto e dell'importanza della serie Doctor Who e di quanto sia un universo vasto.

Serie A, Bologna da Champions: il Napoli cade 2-0 al San Paolo - È notte fonda per il Napoli, sconfitto per 2-0 al Maradona da un Bologna formato Champions: nell'anticipo della trentaseiesima giornata di campionato, Ndoye e Posch indirizzano la partita già nella pr ...