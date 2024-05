Angelina Mango - pubblico in delirio per l’esibizione all’Eurovision

Ieri sera, alla seconda semifinale, in diretta dalla Malmo Arena, la sua performance le è valsa una standing ovation. Ecco i Paesi classificati per la finalissima

Angelina Mango all'Eurovision 2024, scaletta e dove vederlo in tv - Tutto pronto per la finale dell'Eurovision Song Contest, in diretta su Rai 1 sabato 11 maggio a partire dalle 20.35 ...

Il sogno proibito della Rai: Angelina Mango che vince l'Eurovision. Squalificati i Paesi Bassi: «Il loro cantante è indagato» - Portare di nuovo la manifestazione in Italia, pochi anni dopo i Måneskin, sarebbe un bel colpo per la tv di stato: è un'impresa difficile, ma non impossibile. Sulla strada della vittoria ci sono altri ...

Eurovision 2024, Angelina Mango: "Il pubblico a Malmo mi ha davvero insegnato che la musica è una lingua che parla a tutti" - Angelina Mango traccia un bilancio del suo primo Eurovision Song Contest: "Ho alle spalle un team davvero grande a cui sono veramente grata e spero di rendergli onore" ...