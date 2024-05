Angelina Mango incanta l' Eurovision | l' indizio che riapre tutto ecco perché può davvero vincere | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 11 maggio 2024) È stata un'incredibile quella salita sul palco dell'Song Contest 2024. La cantante italiana, figlia d'arte, vincitrice dello scorso Festival di Sanremo si è esibita nella finalissima del contest musicale europeo. Salita sul palco come 14esima,ha cantato "La Noia" davanti ad un'areana di Malmo strapiena e in delirio per lei. Sebbene non sia la favorita numero uno, le sue quotazioni sono in ascesa e la reazione del pubblico dice molto. Mentre si esibiva, tutta la folla presente ha ballato e cantato con lei, caricandola durante tutta la performace. Ma c'è un dettaglio che non è sfuggito: mentre cantava a cappella, dal pubblico si è levato un boato potentissimo. Segno che la canzone della talentusissima artista di Potenza ha colpito tutti. Italiani, ma non solo. Il tifo affiché lei ...