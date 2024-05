Accoltella la moglie a Sermoneta poi tenta il suicidio | esplode la violenza in una villetta a due piani

Sono gravi due coniugi trasportati in ospedale dopo un Tentato omicidio-suicidio a Sermoneta . Il marito ha cerca to di uccidere a coltellate sua moglie , per poi togliersi la vita .Continua a leggere

Latina , 11 maggio 2024 – Ha accoltella to la moglie con almeno sei fendenti e poi ha tenta to il suicidio . E’ successo in un villino sulla Migliara 40, al confine tra i comuni di Sermoneta e Latina , nella provincia pontina. Le urla della donna, che ...

Altra tragedia familiare. A sermoneta, in provincia di Latina, nel pomeriggio di venerdì 10 maggio è esplosa la violenza in una villetta a due piani.

I due sono ricoverati in gravissime condizioni negli ospedali San Camillo e Gemelli di Roma. I carabinieri li hanno trovati in un bagno di sangue ...

Franco Mari, elettrauto in pensione, ha colpito la moglie a coltellate e poi ha provato ad uccidersi nel giardino di casa. La coppia è in gravi condizioni ...