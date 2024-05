Giro d’Italia 2024 - Ben O’Connor | Fisicamente sono content - ho perso 30? per un salto di catena

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 10 maggio 2024) Solida cronometro di Ben, che soprattutto grazie ad un grande ultimo settore rilancia in maniera cospicua le sue ambizioni in chiave classifica generale. L’alfiere della Decathlon AG2R La Mondiale Team chiude i 40,6 km della prova contro il tempo da Foligno a Perugia in undicesima posizione, nonostante un problema meccanico, accusando un distacco di 2’07” dal dominatore Tadej Pogacar. L’australiano riesce così a risalire di ben sette posti in classifica generale, passando dall’11° di questa mattina al 4° di questa sera, con una distanza di poco superiore ai trenta secondi dal terzo gradino del podio virtuale. Un lavoro eccezionale quello di, soprattutto negli ultimi 6 km, quando la strada ha iniziato a salire. L’australiano fa segnare il terzo miglior crono in quest’ultimo intertempo, pagando solo 35? da un indemoniato Tadej Pogacar. ...