Frosinone-Inter 0-1 al 45? - Frattesi al posto giusto! Sommer salvato

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 10 maggio 2024) Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di, sfida valevole per la trentaseiesima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live testuale). Ecco quanto successo in questi primi 45 minuti, con la rete di Davidee la traversa di Walid Cheddira che salva Yann. VANTAGGIO CON PRODEZZA – Si chiude con l’in vantaggio questo primo tempo della sfida contro il. I padroni di casa sembrano provarci di più, viste anche le motivazioni in gioco, ma dopo diciannove minuti sono proprio i nerazzurri a trovare la rete che sblocca il risultato: Federico Dimarco appoggia per Marcus Thuram che si incunea fra la difesa frusinate, palla in mezzo per Davideche ci arriva e con il ginocchio spinge in rete lo 0-1. ...