Diamond League 2024 - Doha | Elena Bellò sotto i 2? negli 800

(Di venerdì 10 maggio 2024) L’edizionedellafa tappa a, in Qatar. Un banco di prova importante per alcuni dei protagonisti che saranno impegnati tra poche settimane agli Europei di Roma. Tra questi anche un paio di portacolori azzurri.800 femminili buona prestazione di, che è settima in 1:59.83, ovvero la sua miglior prestazione stagionale. Vittoria alla favoritissima Mary Moraa, che reagisce nel finale all’attacco di Jemma Reekie e si impone proprio davanti alla britannica. Nei 1500 Freweyni Hailu parte a tutta, soffre nel finale ma riesce a mantenere la prima piazza in 4:00.42 davanti a Jessica Hull e Nelly Chepchirchir. Discreta prova da parte di Federica Del Buono, nona all’arrivo in 4:05.09. Entusiasmante gara dei 5000 con Beatriche Chebet che ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.23 BEDNAREK! Tempo stellare per lo statunitense che gli vale la vittoria e il primato mondiale stagionale nella distanza. Il classe 1998 americano conquista la gara con un tempo straordinario da 19.67 ...

Atletica, Bednarek stellare sui 200 in Diamond League. Dos Santos spaventa Warholm, 8.52 dal lungo ma… - Atletica, Bednarek stellare sui 200 in diamond league. Dos Santos spaventa Warholm, 8.52 dal lungo ma… - A Doha (Qatar) è andata in scena la terza tappa della diamond league, il massimo circuito internazionale itinerante di atletica leggera. Ad arricchire la ...

Una grande Ditaji Kambundji trionfa a Doha - Una grande Ditaji Kambundji trionfa a Doha - Ditaj Kambundji si è presentata in forma eccezionale a Doha, nel terzo appuntamento della diamond league. La bernese ha conquistato i 100m ostacoli con il tempo di 12”49, ovvero di appena due centesim ...

LIVE Atletica, Diamond League Doha 2024 in DIRETTA: 4 italiani in gara, Del Buono e Meslek attesi - LIVE Atletica, diamond league Doha 2024 in DIRETTA: 4 italiani in gara, Del Buono e Meslek attesi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE del meeting di Doha (Qatar), valevole per la diamond ...