Angelina Mango strega l’Eurovision con… la corona di spine

(Di venerdì 10 maggio 2024) La seconda semifinale delSong Contest 2024 ha visto la nostratra le artiste più acclamate alla Malmo Arena, in Svezia. Una canzone molto coinvolgente, una performance strepitosa e un look Etro che spacca: l’italiana non ha deluso i fan che l’hanno guardata da casa e supportata via social. La performance diLa NoiaNon ci si annoia mica a guardare questa esibizione. Al ritmo della cumbia, una scatenataha cantato e ballato le coreografie del tedesco Mecnun Giasar. Energia e grinta sul palco, grazie anche al corpo di ballo, composto da cinque ballerine. È la “cumbia della noia“, si fa per dire, è servita. Il look Etro per “La noia” “Unadisarà il dress-code per la ...

