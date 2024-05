Vaccini anti-Covid - Paragone | solo annunci di tavoli e commissioni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 9 maggio 2024) Accadono strane cose attorno ai. L'ultima notizia è che AstraZeneca ha chiesto e ottenuto dall'Unione Europea il ritiro del suo vaccino prodotto. In poche parole Vaxzevria non può più essere utilizzato in Europa, e - da quel che si apprende - nel giro di breve termine sarà ritirato anche in Gran Bretagna e in altre nazioni dove è attualmente in uso. La motivazione è legata a un brusco calo di domanda e a una maggiore disponibilità di sieri per le nuove vari. Nelle ultime settimane la stessa multinazionale, dava un giudice inglese dove si discuteva di risarcimenti per danni da vaccino, aveva ammesso che il suo può causare tra gli effetti collaterali anche trombosi mortali. Anche in altri tribunali sono aperte centinaia di azioni legali a seguito di danni permanenti, se non ...