Thuram - Lautaro Martinez e il mercato di mezzo | Inter chiara ? Sky

(Di giovedì 9 maggio 2024)la super coppia che l’vuole tenersi stretta,e rinnovo permettendo. Due situazione comunque diverse. SITUAZIONI DIVERSE ? In casasi programma ovviamente il futuro per continuare a vincere ancora. Occhi sull’attacco con la coppia gol Marcus, legatissimi al club. Come riferisce Matteo Barzaghi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, bisogna comunque monitorare costantemente il: «sorpresa, nessuno lo aspettava fosse così deciso. Sull’deve stare attenta perché ha una clausola rescissoria di 85 milioni di euro. Rispetto a...

Il nuovo colpo dell’Inter in attacco dalla Premier League - Il nuovo colpo dell’Inter in attacco dalla Premier League - Con i confermatissimi lautaro martinez e Thuram e l’arrivo di Mehdi Taremi a costo zero, Marko Arnautovic rimane il primo indiziato a lasciare l’Inter in estate. La sua cessione, infatti, andrebbe a ...

Serie A, Inzaghi vince il terzo 'Coach Of The Month' stagionale: riceverà il premio nel giorno dell'incoronazione dell'Inter - Serie A, Inzaghi vince il terzo 'Coach Of The Month' stagionale: riceverà il premio nel giorno dell'incoronazione dell'Inter - La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Inter-Lazio, in programma allo stadio “Giuseppe Meazza”, il giorno in cui i nerazzurri saranno incoronati come campioni d'Italia, con capitan lautaro ...

Inter, Inzaghi e Barella operazioni spedite: ecco la cifra e le nuove scadenze - Inter, Inzaghi e Barella operazioni spedite: ecco la cifra e le nuove scadenze - Se quello di lautaro martinez avrà tempi un po' più lunghi, i rinnovi di contratto di Simone Inzaghi e Nicolò Barella sono vicini alla conclusione. Spiega in merito Il Giorno: "Sia Simone Inzaghi che ...