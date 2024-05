Real Madrid-Bayern Monaco 2-1 - Ancelotti | 90? al Bernabeu sono molto lungh - è incredibile

Real Madrid-Bayern Monaco 2-1, rimonta Blancos per la finale di Champions - real Madrid-Bayern monaco 2-1, rimonta Blancos per la finale di Champions - Da qualche minuto è terminata real Madrid-Bayern monaco, seconda semifinale di ritorno di Champions League. La vittoria è andata ai blancos per 2-1 che… Leggi ...

Bayern Monaco, Tuchel: 'Sconfitta che fa male. Non ho rimpianti, l'errore di Neuer non capiterà in altri 100 anni' - Bayern monaco, Tuchel: 'Sconfitta che fa male. Non ho rimpianti, l'errore di Neuer non capiterà in altri 100 anni' - Thomas Tuchel, allenatore del Bayern monaco, ha parlato a DAZN della semifinale di ritorno di Champions League persa 2-1 contro il real Madrid: `Fa male. Ci vorrà.

CHAMPIONS - I giocatori del Real al Bernabeu con la maglia "A por la 15" - CHAMPIONS - I giocatori del real al Bernabeu con la maglia "A por la 15" - I giocatori del real Madrid hanno festeggiato la raggiunta finale di Champions League indossando sul prato del Bernabeu una maglietta con la scritta 'a por la 15', ovvero 'per (vincere) la 15', dopo a ...