LIVE Atalanta-Marsiglia 0-0 - Europa League 2024 in DIRETTA | De Ketelaere sfiora il vantaggio al 7?

(Di giovedì 9 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12? Riparte molto spesso da Pau Lopez ilad impostare l’azione. 11? Kondogbia manda nella terra di nessuno un passaggio in verticale, Musso recupera il pallone e fa ripartire l’azione dei suoi. 10? Possessoche prova a tenere a bada la sfuriata orobica. 9? Fallo di Koopmeiners su Kondogbia, punizioneall’interno della propria metà campo. 8? Ottimo fin qui l’approccio al match degli uomini di Gasperini che proseguono con la pressione alta. 7? DE! Occasionecon Koopmeiners che sfonda per vie centrali toccando per il belga che salta anche Pau Lopez ma mette sul fondo con il sinistro. 6? Rimessa in zona d’attacco in favore dei padroni di casa. 5? Prosegue il giro palla ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 3? Ripartenza veloce della squadra di Xabi Alonso sulla sinistra, Hlozek cerca la palla bassa in mezzo all’area, copre Spinazzola rifugiandosi in calcio d’angolo. 3? Con esperienza e astuzia Frimpong ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 40-40 Non passa il rovescio in back difensivo di Evans. Parità. 30-40 Palla del controbreak Evans. Peccato. Fognini comanda lo scambio ma il nastro respinge la smorzata conclusiva. 30-30 Servizio e dritto a ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE TIME-OUT MONTENEGRO 42? La rete di Bronzo costa anche un due minuti per Kaludjerovic. Doppia superiorità numerica per l’Italia. 42? Che goooool!! Bronzo salta alto, trova il contatto su Branko Vujovic e ...

Atalanta-Marsiglia Streaming Gratis: dove vedere la Diretta LIVE - Atalanta-Marsiglia Streaming Gratis: dove vedere la diretta live - Streaming Gratis Atalanta-Marsiglia, dove vedere in diretta live il match valevole per la semifinale di ritorno made in Europa League, ...

LIVE! Atalanta-Marsiglia 0-0, Gasperini schiera il tridente pesante: diretta aggiornamenti in tempo reale - live! Atalanta-Marsiglia 0-0, Gasperini schiera il tridente pesante: diretta aggiornamenti in tempo reale - Ricevi le ultime notizie di Calcio su Eurosport. Accedi al Atalanta - Marsiglia live su 09/05/2024. Qui trovi risultati, statistiche e commenti in tempo reale.

Genzano | Mensa scuola Manzoni: domani 'live stream' del gruppo Città Futura - Genzano | Mensa scuola Manzoni: domani 'live stream' del gruppo Città Futura - GENZANO (attualità) - Un tema molto sentito e dibattuto in queste settimane ilmamilio.it Domani pomeriggio alle 18:30 in diretta sulla pagina del gruppo Città Futura ci sarà un 'live stream' in ...