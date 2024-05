Holm per il dopo Dumfries? L’Inter lo segue Pure altri 2 profili ? TS

(Di giovedì 9 maggio 2024) Emilcontinua a piacere al, che già la scorsa estate lo aveva cercato prima che il giocatore andasse all’Atalanta. Per l’eventualeDenzel, seguiti anchedue. Uno straniero. RITORNO DI FIAMMA ? Quello di Emilnon è di certo un nome nuovo sul taccuino dei dirigenti del. Lo svedese, oggi all’Atalanta ma ancora di proprietà dello Spezia, continua a piacere ad Ausilio e Marotta, che già lo scorso anno hanno provato a prenderlo prima che il giocatore venisse acquistato in prestito con diritto di riscatto dalla Dea. Il club orobico dovrebbe riscattarlo per 8.3 milioni di euro. In caso di eventuale addio dipotrebbe andare a trattare con l’Atalanta per ...

La settima tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon è in programma ad Oslo Holmenkollen , in Norvegia, da giovedì 29 febbraio a domenica 3 marzo: giovedì 29 e venerdì 1 previste le individuali (le ultime della stagione), sabato 2 le mass ...

Inter: se parte dumfries, si pensa a holm - Inter: se parte dumfries, si pensa a holm - L'Inter è ancora in attesa di conoscere quale sia il futuro di Denzel Dumfries. L'olandese non ha ancora deciso se rinnovare o meno, tuttavia ...

Atalanta | Scalvini, Kolasinac, Holm e Toloi: chi recupera e chi no per l’Empoli - Atalanta | Scalvini, Kolasinac, holm e Toloi: chi recupera e chi no per l’Empoli - Infortunati Atalanta - Scalvini, Kolasinac, holm e Toloi: chi recupera e chi no per la 34^ giornata di Serie A ...

Atalanta, contro l'Empoli si rivede Scalvini. Ma Holm e Toloi restano fuori - Atalanta, contro l'Empoli si rivede Scalvini. Ma holm e Toloi restano fuori - dopo l'infortunio prima di Pasqua il difensore torna a inserirsi nel turn over di Gasperini ...