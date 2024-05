Dumfries il campione d’Italia non intoccabile | il prezzo dell’Inter ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 9 maggio 2024) Denzelè ilche in casa Inter potrebbe essere sacrificato per racimolare il tesoretto necessario al mercato in entrata. Inzaghi non lo ritiene un. NON? L’obiettivoper la prossima campagna di calciomercato estiva sarà quello di non vendere nessun big/titolarissimo della squadra. La dirigenza e Simone Inzaghi vogliono puntellare l’Inter e non cambiarla come negli anni passati. Difatti, rispetto alle stagioni precedenti non esiste una necessità di vendere, ma ovviamente qualche cessione tra esuberi/non intoccabili servirà comunque per finanziare gli eventuali colpi in entrata. Come riferisce Tuttosport, Denzel, rientra in questa categoria. Ossia in ...