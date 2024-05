Zhang al lavoro - -12 all’ora X | due le strade per tenersi l’Inter ? TS

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Stevenlavora per, valutando sempre duealternative. L’ora X si avvicina e dopodiché il futuro del club sarà più delineato. DATA ULTIMA ? Si avvicina il 20 maggio: ossia la data ultima legata al prestito di Oaktree condi Steven. Meno 12 giorni e il futuro del club sarà più delineato. Il presidente cinese, sottolinea Tuttosport, continua a lavorare su due: quella che legata sempre a Oaktree e Pimco. Quanto alla prima, la situazione è chiara: entro il 20dovrà restituire i soldi prestati per un totale di 375-385 milioni di euro. Prestito, che a meno di sorprese, il presidente cinese non riuscirà a saldare. Dunque, si aprono, come detto, due importanti scenari sul futuro del...

MEDIASET - Inter-Lautaro, rinnovo in sospeso tra Oaktree ed ingaggio - MEDIASET - Inter-Lautaro, rinnovo in sospeso tra Oaktree ed ingaggio - Lautaro sì, ma a una condizione, anzi due. Il Toro è pronto a firmare il rinnovo con l'Inter e a dare la caccia alla Champions con i nerazzurri, ma la questione, oggi più che mai, resta ancora in bili ...

News Inter, giornate caldissime per il futuro di Zhang: c’è la svolta - News Inter, giornate caldissime per il futuro di zhang: c’è la svolta - Il 20 maggio scadrà il prestito che il fondo Oaktree ha concesso al presidente Steven zhang, ma le strade tre le due parti potrebbero continuare a congiungersi ancora per molto. News Inter, pronta una ...

Zhang al bivio tra Pimco e Oaktree: futuro dell’Inter ancora in bilico. Le ultime sul futuro societario del club - zhang al bivio tra Pimco e Oaktree: futuro dell’Inter ancora in bilico. Le ultime sul futuro societario del club - Steven zhang è davanti ad un bivio per il futuro societario dell’Inter tra il rifinanziamento con Pimco o con Oaktree. La scadenza del 20 maggio del primo prestito si avvicina sempre di più. Come ...