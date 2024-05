Uccelli - clessidre e… maglioni infeltriti | 10 dettagli nascosti nei look del Met Gala

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Met, se ne potrebbe parlare per settimane! Nulla è lasciato al caso per l’evento di moda più atteso dell’anno. Stylist e designer lavorano per mesi, con lo scopo di creareunici, in grado di rimbalzare di media in media, di social in social, di bocca in bocca. Sul red carpet ammiriamo gli outfit nel loro complesso ma ogni mise nascondeinsoliti, che vengono svelati giorno dopo giorno: ecco i più accattivanti dell’edizione 2024. Il seno di Gigi e l’uccello di Zendaya Gigi HadidGigi Hadid si è presentata al Metcon uno strepitoso abito custom di Thom Browne. Il vestito bianco, dalla gonna ampissima e con crinolina, era ricoperto di splendide rose gialle: per realizzarlo ci sono volute oltre due milioni di micro perline. La top ha mostrato l’interno del corpetto, mettendosi in posa in uno scatto ...

Met Gala , se ne potrebbe parlare per settimane! Nulla è lasciato al caso per l’evento di moda più atteso dell’anno. Stylist e designer lavorano per mesi, con lo scopo di creare look unici, in grado di rimbalzare di media in media, di social in ...

Met Gala , se ne potrebbe parlare per settimane! Nulla è lasciato al caso per l’evento di moda più atteso dell’anno. Stylist e designer lavorano per mesi, con lo scopo di creare look unici, in grado di rimbalzare di media in media, di social in ...

Did Kim Kardashian Undergo a Hand Rejuvenation Smooth Hands at Met Gala Raise Eyebrows - Did Kim Kardashian Undergo a Hand Rejuvenation Smooth Hands at Met gala Raise Eyebrows - Kim Kardashian used a corset to create an unrealistic hourglass waist, and fans couldn't help but express their admiration and shock.

5 Style Tips Anyone 5’10” or Taller Can Learn from Blake Lively - 5 Style Tips Anyone 5’10” or Taller Can Learn from Blake Lively - A piece of advice I’ll often give folks trying to figure out their sense of style is to find influencers and celebrities with whom they share a body type. One of my favorite references for tall gals ...

The 14 TV shows we’re most excited for this summer - The 14 TV shows we’re most excited for this summer - This summer, you'll have to say goodbye to at least one series, but you'll get to say hello to revivals of "Orphan Black" and "Yo Gabba Gabba!," some mystery miniseries and music-centered docuseries.