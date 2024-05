LIVE Giro d’Italia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | inizia il Passo del Bracc - gruppo a 1? dai fuggitivi

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE 14.32 Fuga che sta affrontando la salita in maniera piuttosto tranquilla, e vantaggio che per loro scende a 40?. 14.30 Continua il forcing della Alpecin, con Kaden Groves che evidentemente si sente bene e vuole mettere alle corse i suoi rivali diretti. 14.28 E già in queste prime rampe, le più dure della salita, si stacca Fabio Jakobsen. Due compagni di squadra del Team dsm-firmenich PostNL si fermano per aiutarlo, ma ci sono ancora 13 km di ascesa. 14.27 Sempre l’Alpecin – Deceuninck a forzare il ritmo in testa al, con la squadra della Maglia Rosa compatta subito dietro. Margine deiche torna in un batti baleno sotto il minuto. 14.25 Le immagini di un passaggio suggestivo, con il treno colorato di Rosa a salutare la corsa. When on the ...