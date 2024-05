Inter - scatta la caccia al tesoro | un esubero e 6 giovani in aiuto ? CdS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Il prossimo mercato dell’non dovrà chiudersi col salto in negativo, ma allo stesso tempo non sono necessarie delle cessioni importanti. La dirigenza spera di ottenere il tesoretto da spendere, piazzando une seiattualmente in prestito. PIANO ? Come emerso, l’non ha bisogno di fare delle cessioni importanti in estate per poter finanziare il proprio mercato. Ma il saldo non dovrà comunque essere in negativo. Il trio Marotta-Ausilio-Baccin, che lavora ormai su tre fronti aperti (Bento, Gudmundsson e Buongiorno), spera di racimolare un bel tesoretto poi da andare a spendere puntando su un, Joaquin Correa, e seiattualmente in prestito in giro tra Italia ed Europa: Sebastiano Esposito, Lucien Agoumé, Gaetano Oristanio, Martin Satriano, Zinho ...