Gudmundsson-Inter - in Italia è corsa a tre | una è più avanti ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Albertpiace sia inche all’estero. Sul giocatore del Genoa, oltre l’, ci sono anche altre due big di Serie A. Una è leggermente. AMBITO ? Tutti pazzi per. Il centrdel Genoa, valutato circa 35 milioni di euro, piace all’ma anche a Napoli e Juventus. Così come in Premier League. In estate, potrebbe lasciare Marassi per approdare ad una squadra in lotta per altri grandi obiettivi. In questa stagione ha messo a referto già 14 reti in campionato: nessuno come lui in Europa tra le squadre salite la sstagione. Insomma, fa gola a tutti e c’è un motivo molto valido.ambito: chitra, Napoli e Juventus?...