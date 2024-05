Ferrara Film Corto Festival

Leggi tutta la notizia su distantimaunite

(Di mercoledì 8 maggio 2024) In questi giorni si sono aperte le iscrizioni per il . Quella del 2024 è la 7° edizione che si terrà dal 23 al 26 ottobre. Le categorie di iscrizione come gli scorsi anni sono tre. “Ambiente è musica” Categoria aperta ad autori nazionali e internazionali di qualsiasi età, che dovranno interpretare il tema “Ambiente è Musica”. La categoria è aperta a ogni genere dimetraggio (max 25 minuti). “Buona la prima”: Categoria aperta ad autori italiani, o residenti in Italia, di qualsiasi età e dedicata unicamente a opere prime, a tema libero. La categoria è aperta a ogni genere dimetraggio (max 25 minuti). E infine “Indivierso” Categoria aperta ad ogni genere dimetraggio, a tema libero, purché di produzione indipendente. La categoria è aperta ad autori nazionali e internazionali di qualsiasi età (max 25 ...