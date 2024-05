Agoumé resta a Siviglia? Sì - ma con lo sconto! Richiesta all’Inter ? TS

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Luciensi trova attualmente in prestito al, ma rimane di proprietà dell’Inter. Per riscattarlo, gli andalusi vorrebbe undai nerazzurri. TESORETTO ?è uno tanti giovani in prestito dell’Inter in giro per l’Europa. Ed è proprio da questi talenti, che il club nerazzurro spera in estate di racimolare un certo tesoretto per finanziare il mercato in entrata. Ormai è noto a tutti come l’Inter abbia tra gli obiettivi di mercato Bento, Gudmundsson più un difensore centrale (Alessandro Buongiorno il sogno).rientra in questa strategia, ma bisognerà capire in primis cosà vorrà fare ila fine stagione. L’ipotesi del riscatto è probabile ma solamente a determinate condizioni. Il futuro dipotrebbe essere a ...