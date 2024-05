Zanellato domina sul green nel fine settimana del Cus

(Di martedì 7 maggio 2024) Complici le festività infrali e il meteo clemente, ancora un doppio appuntamento per gli appassionati di golf suldel Cus Ferrara. Primi a scendere in campo i 90 partecipanti al 22° Trofeo Aceto Balsamico di Modena, gara del Circuito Golf & Food che ha visto a Ferrara numerosi giocatori provenienti da città delle provincie limitrofe, che si sono contesi l’ambito premio delle acetaie modenesi. Ancora sugli scudi il cussino Vittorio, che con un +6 sul par del campo si è aggiudicato la gara. Ecco i risultati completi: 1° Lordo – Vittorio– CUS Ferrara – punti 30, 1° Netto 1^ categoria – Matteo Mingardi – GC Casalunga – punti 39, 1° Netto 2^ categoria – Tommaso Villani – GC Argenta – punti 38, 1° Netto 3^ categorie – Maurizio Tagliazucchi – CUS Ferrara – punti 41, 2° Netto 1^ ...

Week end caratterizzato da un Doppio evento per il Cus Ferrara Golf, che sul green di via Gramicia ha ospitato due tornei che hanno visto la partecipazione di giocatori da varie parti della provincia. Sabato, con una leggera brezza a mitigare il ...

Golf, doppio appuntamento sul green del Cus. Successi per Zanellato e Pallweber domenica - Golf, doppio appuntamento sul green del Cus. Successi per zanellato e Pallweber domenica - Nel week-end al Cus Ferrara si sono tenuti due importanti eventi golfistici: l'Audi Quattro Cup e la Tucano Race to Scotland. I vincitori, tutti del Cus Ferrara, si sono qualificati per le finali nazi ...