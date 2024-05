Vuoi dormire nella casa di Up? Ecco le 11 Icone di Airbnb per un’esperienza da sogno

(Di martedì 7 maggio 2024) Alla Summer Release 2024 di, tenutasi a Los Angeles, è stato presentato il nuovo progetto “”, un’innovativa proposta che promette viaggi dae esperienze straordinarie da vivere in compagnia delle più grandi celebrità del mondo. Si tratta di notti indimenticabili in luoghi mozzafiato e di emozioni uniche che diventano realtà. In totale sono 11 le esperienze disponibili (di cui 2 made in Italy), ma il numero è destinato a crescere nel tempo. Tutte le esperienze sono già prenotabili sue offrono la possibilità di vivere momenti unici gratuitamente (alcuni dei 4000 biglietti d’oro di lancio saranno infatti gratuiti) o a un costo simbolico, non superiore a 100 dollari a persona. A svelare le novità tanto attese è stato Brian Chesky, fondatore di. “Abbiamo pensato alle ...

