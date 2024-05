Volley B1 donne | troppo onerosi i costi per restare nella categoria Fatro Ozzano - sconfitta indolore Vende il titolo e scende in serie C

(Di martedì 7 maggio 2024) Perde a Genova, facendosi rimontare dal vantaggio di 2-1, ma poco cambia per la. La salvezza nel terzo campionato nazionale di B1 femminile diinfatti è già in cassaforte da una settimana. Soprattutto, la società ha appena annunciato al tecnico Turrini e alla squadra una notizia che era nell’aria da un mese e che purtrova conferma dalle parole del presidente di PallavoloGiorgio Gambi (foto): "Il Consiglio direttivo della società ha deciso che ripartiremo dal campionato regionale diC". Niente B1, insomma. Ilsarà venduto in regione e scambiato con uno del massimo campionato regionale. Troppi iper una società che aveva deciso di partecipare alla B1 per consentire alle protagoniste della promozione ...

Fatro Ozzano 0 Campagnola 3 (22-25, 23-25, 23-25) Fatro : Monaco 8, Pavani 2, Ferrari 9, Casini 15, Pedrazzi 6, Guerra 2, Carnevali (L1), Righi (L2), Ndiaye 3, Colle, Bondavalli. Non entrate: Ghiberti, Coco. All. Turrini. CAMPAGNOLA: Galli ...

Volley Modena 3 Fatro Ozzano 0 (25-20, 25-14, 25-22) Volley : Lancellotti 1, Omonoyan 8, Bozzoli 15, Bartesaghi 17, Gerosa 6, Malovic 1, Bonfanti (L1), Biancardi. Non entrate: Malenotti, Guerra, Boscani, Herzig, Rocca (L2) e Fiore. All. Di ...

