(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 –deldial lavoro da oltre mezz’ora in via, che si trova alle spalle di piazza Ducale per unche interessato un cortile interno di una palazzina. Le ragioni del rogo non sono ancora chiare e verranno definite solo quando le fiamme saranno completamente circoscritte. Per agevolare l’intervento del personale del distaccamento di via Trieste la circollungo la strada, che è a senso unico, è stata bloccata. Sul posto è intervenuta anche una ambulanza della Croce Azzurra dima al momento non risulterebbero esserci feriti. Sul posto sono al lavoro anche gli agenti della polizia locale.

Vigevano, incendio in via XXVI Aprile: vigili del fuoco in azione - Vigevano, incendio in via xxvi Aprile: vigili del fuoco in azione - Non ci sono feriti Vigevano, 7 maggio 2024 – Vigili del fuoco di Vigevano al lavoro da oltre mezz’ora in via xxvi Aprile, che si trova alle spalle di piazza Ducale per un incendio che interessato un ...

Melegnano: misterioso incendio nell'ex Filanda - Melegnano: misterioso incendio nell'ex Filanda - I residenti del quartiere vedono subito il fumo, la polizia locale evita il peggio con gli estintori ...

Scoppia incendio in piena notte, interessata l’autovettura di un imprenditore edile - Scoppia incendio in piena notte, interessata l’autovettura di un imprenditore edile - È successo a Casarano, in via XXIV Maggio, intorno alle 4,30. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo e i carabinieri per i primi accertamenti. Le cause sono da verificare, ...