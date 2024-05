Viareggio - crolla il tetto al liceo scientifico Barsanti e Matteucci

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 – Una parte deldi un'aula nella sede distaccata deldita stamani, poco dopo la ricreazione: non risultano feriti. In seguito al cedimento, accompagnato da un boato, sei delle aule della palazzina che ospita la sede distaccata sono state spostate momentaneamente nella palestra della scuola per non interrompere l'attività didattica. Sul posto, per tutta la mattinata, si sono succeduti i sopralluoghi di vigili del fuoco, commissariato di polizia e amministrazione provinciale, presente con il presidente Luca Menesini, il vice presidente Nicola Conti e il dirigente dell'edilizia scolastica, l'archiFabrizio Mechini. Dalle prime verifiche ...