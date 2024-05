Varese - la madre della ragazza sfregiata | Costretti a nasconderla Manfrinati ci perseguita da più di un anno

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 7 maggio 2024) La famiglia Limido sapeva bene quanto potesse essere pericoloso Marco, l’uomo che ieri aa coltellate ha sfregiato la sua ex, Lavinia, e ucciso il padre 71enne di lei, intervenuto per difendere la figlia dall’aggressione. Lo sapeva così bene che erano già diverse le denunce per stalking a suo carico da parte di tutto il nucleo familiare: era ormai più di unche l’ex avvocato li tormentava. A testimoniare la paura verso il 40enne sono proprio le parole di Marta Criscuolo, mamma di Lavinia, insultata e derisa dal killer del marito al momento dell’arresto, portando esempi concreti di cosa siano statia subire: “Mia figlia ha salvato la vita sua e del suo bimbo (avuto conche però non poteva vedere per una divieto di avvicinamento, ndr) quando è scappata il ...