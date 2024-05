Una visione strategica per la supply chain Scrive Galtieri Cy4Gate

(Di martedì 7 maggio 2024) Nell’attuale scenario globale, caratterizzato da una crescente digitalizzazione e da una conseguente espansione della superficie da difendere, l’Italia si conferma un target privilegiato per gli attacchi cibernetici. Con un incremento così rilevante delle incursioni, che secondo il rapporto Clusit nel 2023 ammonta al +11% a livello globale e al +65% per la sola Italia, non vi è più spazio per dubbi sull’interpretazione di un fenomeno sul quale il livello di allerta è stato ampiamente superato. I tempi di reazione dovranno essere immediati da parte di tutti gli stakeholder coinvolti (aziende, istituzioni, istituti di formazione e di ricerca, società civile). E ciò perché la minaccia non si è evoluta solo nell’aspetto quantitativo: è la tipologia di incidenti malevoli, infatti, ad aver subito un peggioramento significativo nell’anno appena trascorso in cui gli attacchi classificabili ...

Roma, 29 feb. (Adnkronos) – “L’ indipendenza energetica è fondamentale per l’Italia, la seconda manifattura d’Europa, con 4 milioni di piccole e medie imprese e con una presenza agricola importante. Non possiamo pertanto non avere una visione ...

Rendere la transizione green sostenibile da tutti i punti di vista: non solo ambientale, ma anche economico e sociale. Da Cipro , dove è in corso il “week end culturale” dell’Ecr party dedicato ai temi della sicurezza e dell’ energia , i Conservatori ...

Caserta . Nuovo AD e CdA per Titagarh Firema . Si è riunita il 28 marzo 2024 l’Assemblea degli Azionisti di Titagarh Firema . Un appuntamento di fondamentale importanza per il futuro dell’azienda, per l’elezione del Nuovo Consiglio di Amministrazione ...

Monnalisa, Matteo Tugliani è il nuovo Amministratore Delegato - Monnalisa, Matteo Tugliani è il nuovo Amministratore Delegato - Tugliani ha fatto il suo ingresso in Monnalisa nel 2013 come socio-amministratore e componente del CDA e, grazie alla visione strategica e al solido legame con il gruppo, guiderà una nuova fase di ...

Andrea Pietrini (YOURgroup): “Portando il Fractional Management in Italia, ho creato un nuovo settore professionale” - Andrea Pietrini (YOURgroup): “Portando il Fractional Management in Italia, ho creato un nuovo settore professionale” - Creano una strategia condivisa, finalizzata alla crescita e al raggiungimento ... Oggi, dopo 13 anni, si è rivelata una visione e un modello vincente con quasi 300 manager nel gruppo, divisi in nove ...

Federalimentare, Made in Italy traino economia per il 94% degli italiani - Federalimentare, Made in Italy traino economia per il 94% degli italiani - PARMA (ITALPRESS) - A Cibus, presso Fiere di Parma, si è svolta l'Assemblea Pubblica di Federalimentare "L'Industria alimentare italiana: opportunità e s ...