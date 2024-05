Un camion prende fuoco in autostrada - 10 km di code | aggiornamenti sulla viabilità

(Di martedì 7 maggio 2024) Incidente in A1 – Un mezzo pesante ha presoe ha disperso il proprio carico in seguito ad un incidente sull’Milano-Napoli. L’evento ha causato un blocco del traffico con file di veicoli fermi in coda. (…) Leggi anche: Tragedia in Italia, è strage sul lavoro: diversi i morti Leggi anche: Terremoto di magnitudo 3.5 in Italia IncidenteA1: un tir in fiamme All’alba di questo martedì 7 maggio, è accaduto un nuovo incidenteA1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Firenze Sud e Incisa. Un mezzo pesante si è incidentato all’altezza del km 311 ed è andato in fiamme disperdendo il proprio carico. Le operazioni di ripristino hanno richiesto una riduzione di corsie con conseguenze molto pesantie il traffico ...

