(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 – Grande sorpresa per i fan di. Ilnte si trovava infatti in città e, dopo aver cenato alCaminetto, ha salutato le tantissime persone che lo stavano aspettandodal locale. Non solo: ilutore romano ha anche improvvisato una canzoneai fan. Un piccolo regalo per ringraziarli dopo averlo aspettato terminata la cena. Grande emozione per i tantissimi appassionati di, come testimoniato dalle stories su Instagram delnte. “Non so”, il messaggio sui social di Niccolò Moriconi (lo pseudonimo delutore vincitore del ...

GAY PRIDE A MODENA, TORNA DOPO CINQUE ANNI SOTTO LA GHIRLANDINA - GAY PRIDE A modena, TORNA DOPO CINQUE ANNI SOTTO LA GHIRLANDINA - E’ fissata per il prossimo 25 maggio la seconda edizione del Gay Pride a modena, dai più chiamato modena Pride. Una manifestazione che, seppur in date diverse, si svolge in tutto il mondo con l’obbiet ...

Ultimo a Modena canta insieme ai fan fuori dal ristorante: “Non so spiegarvi questo amore” - ultimo a modena canta insieme ai fan fuori dal ristorante: “Non so spiegarvi questo amore” - Il cantautore in città: ha cenato al Caminetto e ha salutato i numerosi fan fuori dal Caminetto. Grande emozione e sorpresa per gli appassionati, che lo avevano aspettato per una foto insieme ...

“WINEFOOD EXPERIENCE” – UN FINE SETTIMANA MODENESE DI VINO E CIBO - “WINEFOOD EXPERIENCE” – UN FINE SETTIMANA MODENESE DI VINO E CIBO - Nel video le interviste a: – Mauro Rossi, Presidente Confesercenti modena – Alessio Bardelli, Organizzatore “Lambruscolonga” Non si vive soltanto di motori e di Motor Valley, a modena. Ma anche, e sop ...