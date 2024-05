Ucraina, sventato piano per omicidio Zelensky: “Mosca voleva rapirlo e ucciderlo” - Ucraina, sventato piano per omicidio Zelensky: “Mosca voleva rapirlo e ucciderlo” - (Adnkronos) – Un piano per uccidere il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato sventato dai servizi segreti di Kiev. Lo Sbu, l'agenzia dei servizi ucraini, ha reso noto oggi di aver smantellato ...

Kiev, 'sventato un piano russo per assassinare Zelensky' - Kiev, 'sventato un piano russo per assassinare Zelensky' - Per maggiori informazioni sui servizi di ANSA.it, puoi consultare le nostre risposte alle domande più frequenti, oppure contattarci inviando una mail a register@ansa.it o telefonando al numero verde ...

Ritrovato anche il quarto mezzo rubato, ricostruita la dinamica del furto - Ritrovato anche il quarto mezzo rubato, ricostruita la dinamica del furto - I mezzi recuperati fra Minervino Murge e Spinazzola. L'annuncio del sindaco De Chirico: Auspichiamo che anche il quinto venga trovato ...