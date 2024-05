Tu - Prima | Patrick Dempsey protagonista della nuova campagna di Prima Assicurazioni

(Di martedì 7 maggio 2024), l’insurtech che ha rivoluzionato il mercato assicurativo attraverso una tecnologia a misura d’uomo, lancia unapubblicitaria multicanale con cui intende ribadire la centralità dei propri clienti. Un percorso virtuoso, iniziato nel 2015, che ha permesso all’azienda di crescere e affermarsi all’interno di uno scenario altamente competitivo. TBWA\Italia ha lavorato a quella che deve essere definita come una vera e propria piattaforma strategico-comunicativa, di cui laè il primo, indispensabile tassello: Tu,. Un modo di essere, di concepire e guidare il business, di stabilire le proprie priorità, le tappe del proprio sviluppo, non un semplice slogan. Ironica e divertente, laè ...

Arriva in Prima TV su Sky Come PUÒ UNO Scoglio , in onda lunedì 6 maggio alle 21:15 su Sky Cinema Uno (e alle 21:45 anche su Sky Cinema Come dy), in streaming su NOW e disponibile on demand.Su Sky il film sarà disponibile on demand anche in 4K. Il ...

Good Luck, Have Fun, Don’t Die: al via le riprese del nuovo film di Gore Verbinski, svelato il cast - Good Luck, Have Fun, Don’t Die: al via le riprese del nuovo film di Gore Verbinski, svelato il cast - Sono iniziate in Sud Africa le riprese di Good Luck, Have Fun, Don't Die, il nuovo film fantascientifico di Gore Verbinski ...

È uscita la prima foto del nuovo Superman - È uscita la prima foto del nuovo Superman - Fino a pochi mesi il nome di David Corenswet non faceva scattare nessuna campanella e l'annuncio che questo giovane attore avrebbe interpretato il nuovo Superman è arrivato lo scorso luglio un po' a s ...

Prima Assicurazioni, raccolta premi oltre il miliardo nel 2024 - prima Assicurazioni, raccolta premi oltre il miliardo nel 2024 - Non in vista nuovi round di finanziamento o quotazione in. Borsa Una raccolta premi che punta ad arrivare a fine anno a 1,1-1,2 miliardi di euro dagli 880 milioni dell’anno scorso, dopo un primo ...