Truffa | l’etichetta dice miele d’acacia ma è millefiori - maxi sequestro a Pesaro

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 - E mentre l’inchiesta sul latte adulterato è in pieno svolgimento, non manca l’inchiesta anche suletichettato in maniera fraudolenta. Falsa etichettatura: ilnon èma. È l’ipotesi su cui infatti indaga la procura die che è stata avanzata nelle scorse settimane, contro un’azienda agricola pesarese. I carabinieri del Nucleo investigativo di Polizia Ambientale, Agroalimentare e Forestale del Gruppo Forestale die Urbino, hanno sequestrato infatti 600 chili dietichettato, secondo l’ipotesi d’indagine, in maniera fraudolenta comedi acacia. L’indagine ha avuto origine a seguito di un’attività di controllo svolta nei confronti di ...

Macerata, 8 marzo 2024 - miele Millefiori spacciato per miele di acacia biologico: apicoltore nei guai per frode in commercio e prodotto finito sotto sequestro. E’ l’esito di una campagna controlli avviata dai carabinieri forestali in ambito ...

Dove mangiare il miglior torrone di Cremona - Il torrone di Cremona è un'opera d'arte gastronomica che incanta i sensi e rievoca secoli di ...sublime fusione di mandorle e miele , ... come il miele di acacia della Valtellina e le mandorle ...

Il freddo mette in difficoltà api (e apicoltori), l'allarme: 'Se le condizioni meteo non dovessero migliorare molte colonie potrebbero non ... - TRENTO. La produzione di miele di melo e tarassaco per questa stagione "è pari a zero ". E anche quella di miele d'acacia , se il freddo dovesse protrarsi a lungo, potrebbe saltare . A lanciare l'allarme è l'associazione Apicoltori trentini attraverso la voce del presidente Marco Facchinelli , che a Il ...