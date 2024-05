Treni Bologna-Ravenna-Rimini - al via rinnovo binari tra Castel Bolognese e Russi | come cambia la viabilità

(Di martedì 7 maggio 2024), 7 maggio 2024 – Avrà inizio nella tarda serata di domenica prossima (12 maggio) protraendosi fino alle 5 di venerdì 16 agosto, l’intervento, da parte di Rete Ferroviaria Italiana (società capofila del Polo Infrastrutture del Gruppo FS Italiane), dideifra le stazioni di, sulla linea. Complessivamente si assisterà al posizionamento di 50 chilometri di nuove rotaie, (pari a 25 chilometri di doppioo), con sostituzione di oltre 41.500 traverse in cemento armato e risanamento di quasi 20 mila metri cubi di pietrisco, per un investimento complessivo che ammonta a circa 23 milioni di euro. Obiettivo dei lavori aumentare l’affidabilità della linea, compreso il tratto ...

