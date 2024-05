Traffico Roma del 07-05-2024 ore 13 | 30

(Di martedì 7 maggio 2024) LuceverdeBuon pomeriggio dalla redazione e rallentamenti e code sulla tangenziale est tra via Salaria Campi Sportivi in direzione lo stadio Olimpico è da viale di Tor di Quinto e via della Moschea verso Giovanni code a tratti sul lungotevere tra ponte Giuseppe Mazzini e Ponte Regina Margherita in direzione Corso di Francia sul ponte Testaccio un incidente rallenta ilall’altezza del Lungotevere Portuense allanina chiusa via Francesco antolisei tra via Vittorio Ragusa e via Arrigo cavaglieri per la sede stradale dissestata disagi al trasporto ferroviario sospesa la circolazione dei treni sulla linea fl3-viterbo e Capranica Viterbo tra Vetralla e Viterbo Porta Fiorentina e tra Orte e Viterbo Porta Fiorentina fino alle 21 di questa sera per consentire la rimozione di un ordigno bellico dettagli di ...

Due ladri specializzati nei furti in appartamenti sono stati arrestati e con loro avevano due strumenti in grado di aprire qualsiasi serratura con cilindro europeo. Il primo viene chiamato ' Topolino Decoder ' e l'altro era una 'chiave ...

Alle ore 8.30 di oggi 22 aprile la Sala Operativa dei Vigili del fuoco di Roma ha inviato tre mezzi (12A, 10A, AB10) per un incendio bus turistico sulla corsia esterna dell’A90, in corrispondenza dell’uscita tra Casilina e Prenestina. Al momento ...

L'incidente di un camion blocca autostrada A1 Firenze: coda di 10 km - L'incidente di un camion blocca autostrada A1 Firenze: coda di 10 km - Incidente sull'autostrada A1 di Firenze che ha dato vita ad una coda di 10 km: coinvolto un camion trasportante derrate alimentari ...

“Zucchero ha saltato la fila in aeroporto”. Il cantante smentisce: “Pre-imbarco pianificato” - “Zucchero ha saltato la fila in aeroporto”. Il cantante smentisce: “Pre-imbarco pianificato” - Il tour di Zucchero in America inizia con una piccola polemica. Il cantante sarà impegnato in sei date tra Stati Uniti e Canada, comprese tra il 7 e il 16 maggio, per il suo Overdose d’amore World ...

Chilometri di code sulla Pontina per due incidenti: altra mattina da dimenticare per i pendolari - Chilometri di code sulla Pontina per due incidenti: altra mattina da dimenticare per i pendolari - Una mattinata da dimenticare per coloro che, partendo dalla provincia di roma, si sono recati in auto verso latina lungo la via Pontina ...