Traffico Roma del 07-05-2024 ore 09 | 30

(Di martedì 7 maggio 2024)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilità della strada nelle due direzioni tra Piazza Girolamo Fabrizio e viale dell’Università deviato la linea bus 649 ripercussioni in viale Regina Margherita e sullo stesso viale dell’Università ai Parioli proseguono i lavori di rinnovo dei binari su viale Gioacchino Rossini modificato il servizio delle linee tram 23 e 19 che proseguono con autobus ricordiamo che per lavori in Piazza del Risorgimento sono modificati i capolinea è il percorso delle linee bus 19 Nav 3281 e590 disagi al trasporto ferroviaria sospesa la circolazione dei treni sulla linea fl3Viterbo e Capannina a Viterbo tra Vetralla e Viterbo Porta Fiorentina e tra Orte e Viterbo Porta Fiorentina per la rimozione di un ordigno bellico fino alle 21 di questa sera In collaborazione con Luce Verde ...