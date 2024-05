Tra un esame e l' altro all' università producevamo olio Ecco come due fratelli hanno ideato uno dei migliori oli d' Italia

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di martedì 7 maggio 2024) Un progetto che in realtà non lo era nemmeno. Un hobby, un passatempo. Per iLuca e Giuseppe Esposito questo significava fare l', tanto da dedicare a questo lavoro il tempo della pausa dagli esami universitari in autunno: «C’era un frantoio per la lavorazione conto terzi delle olive in cui, tra le pause universitarie, io e mio fratello aiutavamo, guidati da un mastro oleario di zona». La storia dell'azienda Le Ferre di Castellaneta in provincia di Taranto che quest'anno ha vinto il premio"miglior blend" nella guida Oli d'2024. La scelta di lavorare le olive per professione All'inizio gli olivicoltori di quel territorio che portavano le olive, soprattutto quelli più anziani, non si fidavano di questi due ragazzi e diusavano le macchine. Stavano li a controllare ogni ...