C’era una volta il Derby Club : il documentario in onda su Rai 3. Anticipazioni e ospiti Questa sera, 19 aprile 2024, alle ore 21.20 su Rai 3 va in onda il documentario C’era una volta il Derby Club , che racconta per la prima volta la storia del ...

Food for Profit , ideato e diretto da Giulia Innocenzi e Pablo d’Ambrosi, è un documentario – inchiesta che si propone di portare alla luce il lato oscuro degli allevamenti intensivi, e rendere noti per la prima volta i legami, finora sconosciuti, ...

“Totò e il principe de Curtis”: in onda in tv il documentario alla scoperta del Totò poeta e filosofo - “Totò e il principe de Curtis”: in onda in tv il documentario alla scoperta del Totò poeta e filosofo - L'uomo oltre la maschera", documentario che andrà in onda mercoledì 8 maggio, alle ore 22, su Rai Storia. Il documentario, da un soggetto di Enzo Decaro e per la regia di Tommaso Cennamo, è prodotto ...

“Giovanni Da Verrazzano. Dal Rinascimento a New York City”, alle 23.00 su Rai 3: le anticipazioni sul documentario - “Giovanni Da Verrazzano. Dal Rinascimento a New York City”, alle 23.00 su Rai 3: le anticipazioni sul documentario - “Giovanni Da Verrazzano. Dal Rinascimento a New York City”, martedì 7 maggio alle 23.00 su Rai 3 Il documentario, prodotto da Beaver Lake Pictures in collaborazione con Rai Documentari, ideato e scrit ...

Con ART NIGHT decolla L’AEROPLANO DI MARINETTI, terzo episodio della serie sul Futurismo firmata ARTE.it Originals - Con ART NIGHT decolla L’AEROPLANO DI MARINETTI, terzo episodio della serie sul Futurismo firmata ARTE.it Originals - Roma - Dopo BALLA. Il signore della luce e Formidabile BOCCIONI, il programma Art Night di Silvia De Felice propone un terzo appuntamento con il Futurismo dal titolo L’AEROPLANO DI MARINETTI, un film ...