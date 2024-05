Toti -M5s | quadro malaffare impressionante conferma nuova Tangentopoli

(Di martedì 7 maggio 2024) Roma, 7 mag. (askanews) – “Dall’inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della Regione Liguria Giovannie altre persone con incarichi di rilievo, emerge il sospetto di uncorruttivo e didiffuso che coinvolge la politica, i vertici delle amministrazioni pubbliche e l’imprenditoria. È l’ennesimo capitolo di unache sta esplodendo nel 2024 in tutto il nostro paese. Quasi ogni settimana arrivano notizie di inchieste dai contenuti sempre inquietanti, numerosi casi di voto di scambio politico-mafioso e in generale un diabolico intreccio tra potere pubblico e interessi personali, particolari e spesso criminali. In questol’azione del Governo è ostinatamente indirizzata ad indebolire e ...

