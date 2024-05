Toti sospeso dalla funzione I precedenti delle gogne ingiuste | Alemanno - Bassolin - Vincen -i, Del Tu -co, Storace

(Di martedì 7 maggio 2024) “Il presidente è sereno, convinto di poter spiegare tutto. La Regione continuerà a lavorare anche in sua assenza. Per quello che abbiamo potuto vedere fino a questo momento, sono tutti fatti a cui possiamo dare una spiegazione nell’ambito di una legittima attività di amministrazione nell’interesse pubblico“. Così l’avvocato Stefano Savi, difensore del presidente della Regione Liguria, Giovanni, arrestato stamattina per corruzione, parlando con i giornalisti nell’atrio dell’appartamento dove vive il governatore a Genova. “Non si parla di dimissioni- prosegue il legale- si sospendee poi vediamo che cosa succede. Il processo è ancora tutto fare, non basta una misura cautelare. Per i motivi etici, vedremo. Ora leggeremo gli atti e cercheremo di capire come portare elementi difensivi nel miglior modo possibile”. Savi, ...

Corruzione Genova, chi è Venanzio Maurici, il sindacalista in pensione finito nell’inchiesta - Corruzione Genova, chi è Venanzio Maurici, il sindacalista in pensione finito nell’inchiesta - C’è anche Venanzio Maurici, sindacalista genovese in pensione dal 2018, tra i nomi che emergono dall’inchiesta sulla corruzione che ha portato agli arresti domiciliari per corruzione il presidente del ...

Toti sospeso dalla presidenza della regione Liguria. Il suo avvocato: è sereno, chiarirà tutto - toti sospeso dalla presidenza della regione Liguria. Il suo avvocato: è sereno, chiarirà tutto - Genova, 7 mag. (askanews) – “Il presidente toti al momento è sereno e convinto di poter spiegare tutto. La Regione continuerà anche in sua assenza a lavorare. Sono tutti fatti di cui possiamo dare una ...

Il governatore della Liguria Giovanni Toti si autosospende ed è sereno, fa sapere. Bucci: “non so nulla ma sono garantista” (R. Bobbio) - Il governatore della Liguria Giovanni toti si autosospende ed è sereno, fa sapere. Bucci: “non so nulla ma sono garantista” (R. Bobbio) - “Il presidente toti al momento è sereno e convinto di poter spiegare tutto. La Regione continuerà, anche in sua assenza, a lavorare”. Lo afferma Stefano Savi, avvocato del presidente della Regione Lig ...