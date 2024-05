(Di martedì 7 maggio 2024) L'ex presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale ai domiciliari nell’ambito dell’inchiesta per corruzione che ha portato agli arresti anche il governatore GiovanniCi sarebbero anche soggiorni a, con annessie trattamenti estetici, e fiches per giocare al casinò fra le ‘utilità’ offerte all’ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del

(Adnkronos) – Ci sarebbero anche soggiorni a Montecarlo , con annessi massaggi e trattamenti estetici, e fiches per giocare al casinò fra le ‘utilità’ offerte all’ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio ...

(Adnkronos) – Ci sarebbero anche soggiorni a Montecarlo , con annessi massaggi e trattamenti estetici, e fiches per giocare al casinò fra le ‘utilità’ offerte all’ex presidente dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo ...

Cybersicurezza, accordo Polizia-Engineering per prevenire e contrastare crimini informatici - Cybersicurezza, accordo Polizia-Engineering per prevenire e contrastare crimini informatici - (Adnkronos) – È stato siglato a Roma l’accordo tra la Polizia di Stato e Gruppo Engineering per la tutela delle reti e dei sistemi informativi di supporto alle funzioni istituzionali della società. La ...

Toti arrestato, suite a Montecarlo e massaggi: i 'regali' ricevuti dall'ad di Iren Signorini - toti arrestato, suite a montecarlo e massaggi: i 'regali' ricevuti dall'ad di Iren Signorini - Ci sarebbero anche soggiorni a montecarlo, con annessi massaggi e trattamenti estetici ... che ha portato agli arresti domiciliari il governatore ligure Giovanni toti. Secondo quanto emerso ...

Aldo Spinelli, la rete di relazioni tra “utilità” e regali di lusso - Aldo Spinelli, la rete di relazioni tra “utilità” e regali di lusso - Passare in quarant’anni dall’altare del calcio internazionale alla polvere dell’ultimo scandalo politico-giudiziario. E’ implacabile Wikipedia nell’aggiornare in tempo reale il profilo di Aldo Spinell ...