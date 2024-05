Torino - infortunio Vlasi - c’è lesione | tempi di recupero e quali partite salta 

Alessandro Buongiorno è pronto a tornare in campo con anticipo dopo l’infortunio: il Torino lo aspetta a inizio settimana Buone notizie per Alessandro Buongiorno : è arrivato il momento di stringe re i tempi e forzare per arrivare al recupero ...

Torino, tegola Juric: stagione finita per un attaccante granata - torino, tegola Juric: stagione finita per un attaccante granata - Reduce dal pareggio interno col Bologna, il torino si appresta a far visita al Verona nel match della 35esima giornata del campionato di Serie A. Per l'occasione ci sarà da valutare le condizioni Niko ...

IL COMMENTO - Plastino: "Non vedo Conte a Napoli, punterei su Gasperini o Italiano" - IL COMMENTO - Plastino: "Non vedo Conte a Napoli, punterei su Gasperini o Italiano" - “Non vorrei che nel giudicare quest'anno del Napoli ci facessimo prendere dai pregiudizi relativi al momento, al risultato finale. Anzi, se proprio devo dire qualcosa, a me ieri è sembrato di aver vis ...

Toti arrestato, FI sospende Maurizio e Arturo Testa: «Partito estraneo ai fatti». Nordio: «Perplesso su tempi della misura» - Toti arrestato, FI sospende Maurizio e Arturo Testa: «Partito estraneo ai fatti». Nordio: «Perplesso su tempi della misura» - «Ho parlato con il presidente, il mio assistito è sereno e conta di spiegare tutto». Lo ha detto l'avvocato di Giovanni Toti, Stefano Savi, ...